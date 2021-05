Il Bologna in vista della gara contro il Genoa ha svolto un lavoro tattico agli ordini di mister Mihajlovic. Allenamento differenziato in campo per Federico Santander e Gary Medel. La squadra sabato ha pareggiato sul terreno dell'Udinese e mercoledì cercherà di trovare l'undicesima vittoria stagionale nella gara interna contro il Genoa. Domani, alla vigilia della gara, la squadra sosterrà la seduta di rifinitura a porte chiuse. Source