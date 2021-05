Sabatino, Baldi e Vigilucci condannano le rossonere allo spareggio Champions, primo gol in giallorosso per Linari, Tarenzi show con la San Marino. I posticipi della 20a giornata di Serie A TIMVISION si chiudono con le vittorie di Fiorentina e Inter, pareggio invece della Roma sul campo della Florentia. Spicca, tra le gare domenicali del terzultimo weekend di campionato, soprattutto il successo delle viola di Cincotta sulle rossonere di Ganz. Al “Vismara” il match si sblocca dopo appena 8’ con il gol dell’ex Sabatino: l’attaccante elude Fusetti con una grande giocata e batte Korenciova sul secondo palo. Al 14’ proprio Korenciova è protagonista dell’episodio che rompe gli equilibri: il portiere milanista esce per contrastare… Source