Non è riuscito il Monza a staccare il pass diretta per la Serie A, ma potrà riprovarci attraverso i playoff. Il dott. Galliani e il presidente Berlusconi hanno ringraziato la squadra per questo terzo posto finale che garantisce un buon piazzamento nei playoff. Ne parliamo con mister Brocchi. Sì, il bilancio è positivo. Abbiamo fatto un'ottima stagione. È ovvio che avremmo voluto finirla oggi, ma è stato un campionato difficile in cui abbiamo avuto momenti belli e meno belli. Il terzo posto è un ottimo risultato e adesso con la testa giusta andremo ad affrontare i playoff. Era un Monza a cui mancava solo il gol fino all'espulsione di Bellusci. Poi tanta sfortuna tra traverse e un gol fortuito. Anche vincendo non sare Source