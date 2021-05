“Alla luce della ordinanza del ministro della Salute del giorno 8 maggio, e confermando la piena condivisione in ordine alla ripresa delle visite da parte dei parenti degli ospiti in carico alle Rsa, si chiede cortese incontro al fine di offrire i chiarimenti operativi in favore delle strutture interessate”. È la richiesta trasmessa all’assessore regionale alla Sanità, Pier Luigi Lopalco, e al capo del dipartimento Salute della Regione Puglia, Vito Montanaro, da Antonio Perruggini, presidente di Welfare a Levante: associazione di categoria alla quale aderiscono circa cento gestori di Rsa pugliesi.

“L’occasione – scrive Perruggini – potrebbe essere utile anche per istituire il già richiesto Tavolo Permanente per la trattazione dei plurimi argomenti riguardanti il settore fondamentale per la tenuta dell’intero sistema di assistenza. Noi siamo felicissimi di accogliere le famiglie e prontissimi a consentirlo ma l’Italia, compresa la Puglia, continua a collezionare annunci. Danno ordini per riaprire alle visite e consentire l’uscita degli ospiti dalle Rsa, cosa giustissima, senza alcun supporto sulle procedure”.

“In particolare, per quanto riguarda le uscite, occorrono scrupolosi accorgimenti e la sottoscrizione di precise responsabilità. Dove andranno gli ospiti? – chiede Perruggini – In quale ambiente? Chi incontreranno? Chi toccheranno? Le Rsa hanno saputo dell’ordinanza da internet di sabato pomeriggio. Dalla Regione servirebbe un cenno”.

