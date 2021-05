Il governatore all’attacco dopo la chiusura ai tir del viadotto Valle Ragone in A12: “Si stabilisca un ordine di priorità, non possiamo tollerare un’estate come quella dell’anno scorso”

