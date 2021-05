Due ragazzi di 34 e 23 anni sono stati arrestati nelle scorse ore a Bari, dai carabinieri di Bisceglie, mentre a bordo della loro imbarcazione facevano ingresso al molo Sant’Antonio trainando un’altra barca che poco prima avevano rubato dal porticciolo di Torre a Mare.

“L’operazione – spiegano i carabinieri in una nota – scaturisce a seguito di numerosi furti in danno di motopescherecci e natanti ormeggiati nelle marinerie di vari porti ricadenti nell’area metropolitana di Bari e nella BAT”. L’indagine, quindi, ha messo i militari sulle tracce dei due arrestati che, con la loro imbarcazione, si spostavano per raggiungere le località interessate e derubare le barche prescelte, dileguandosi sempre attraverso le acque dell’Adriatico. Nella circostanza, avevano portato via da Torre a Mare una barca di sei metri, con relativo motore fuori bordo.

Al molo Sant’Antonio i carabinieri hanno anche denunciato per favoreggiamento due complici dei ladri: un 23enne e un 21enne. Sull’imbarcazione dei due ladri i carabinieri hanno trovato e sequestrato arnesi da scasso e due bombole di gas con relativo cannello.

