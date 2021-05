La gara di andata tra Fiorentina e Cagliari si disputò il 10 gennaio 2021. Ad avere la meglio furono i viola

La gara d’andata tra Fiorentina e Cagliari allo stadio Artemio Franchi di Firenze venne disputata il 10 gennaio 2021, ad avere la meglio furono i padroni di casa.

la gara fu ricca di emozioni ma nessuna delle due compagini riuscì a sbloccare la gara. L’occasione migliore giunse per il Cagliari al minuto 37’: Igor stende Joao Pedro in area e l’arbitro comanda calcio di rigore. Dal dischetto si presenta sempre Joao Pedro ma questa volta si fece respingere il rigore da Dragowskj. Il gol decisivo giunse al minuto 72’: Callejon lanciato in campo aperto servì splendidamente Vlahovic che in spaccata infilò inesorabilmente Cragno per la rete del definitivo 1-0.

