La Fiorentina, prossima avversaria del Cagliari domani alla Sardegna Arena, è la vittima preferita dal centrocampista belga Radja Nainggolan.

Il ninja infatti ha preso parte attiva a più gol in Serie A contro la viola: 4 gol e sei assist contro la Fiorentina per un totale di 10 reti in cui Nainggolan ha messo il suo zampino.

