Mentre si amplia la platea dei vaccinati contro il Covid, mentre si allargano le prenotazioni agli over 50, sorgono alcuni dubbi a chi non è esperto. Uno di questi è: cosa succede se, quando riceviamo la vaccinazione, siamo positivi anche se inconsapevolmente?

A questo risponde Massimo Andreoni, direttore della Uoc Malattie Infettive del Policlinico Tor Vergata: “Non ci sono controindicazioni – sottolinea – nel ricevere la vaccinazione pur essendo positivi al coronavirus, ovviamente senza saperlo”.

Ci sono state numerose segnalazioni, prosegue l’esperto, di persone che hanno manifestato febbre o altri sintomi subito dopo la vaccinazione e che sono risultate positive al Sars-Cov-2. In questo caso si tratta verosimilmente di pazienti che al momento della vaccinazione erano già positivi all’interno del periodo finestra dell’incubazione o lo sono diventate subito dopo (al netto di evidenze che suggeriscono anche una protezione dall’infezione, i vaccini proteggono dalla malattia, ma il sistema immunitario impiega un po’ di tempo a rispondere alla vaccinazione).

“Questi pazienti non hanno avuto particolari problemi dopo la vaccinazione – precisa Andreoni – in qualche caso gli effetti collaterali comuni e non gravi, come febbre e dolori muscolari, sono risultati potenziati. Ma il discorso non riguarda gli eventi trombotici rarissimi e severi”.