Per la prima serata in tv, martedì 11 maggio RaiUno alle 21.25 trasmetterà la 66esima edizione dei premi “David di Donatello”. Una prima serata evento condotta da Carlo Conti per celebrare il grande cinema italiano con il coinvolgimento di attori, attrici e registi che daranno vita ad una grande cerimonia tesa a raccontare, valorizzare e promuovere il nostro cinema e le sue eccellenze.

Su RaiDue alle 21.20 andrà in scena “Un’ora sola vi vorrei”. Enrico Brignano intrattiene il pubblico con uno show di varietà: monologhi, musica e divertimento, per ridere ed offrire spunti su costume e attualità…

Su Canale5 alle 21.35 andrà in onda il film “La scelta – The choice”. Quando Gabby, grintosa studentessa di medicina, si trasferisce nella casa accanto a quella del perenne donnaiolo Travis, per i due ha inizio qualcosa di romantico mai creduto possibile. Travis non ha mai voluto che una storia seria sconvolgesse la sua quotidianità mentre per Gabby tutto è pronto per la convivenza con il fidanzato di lungo periodo quando la reciproca attrazione rimescola le carte delle loro esistenze ben pianificate. Dopo un rapido corteggiamento, Gabby e Travis si sposano, costruiscono una famiglia insieme e vivono felici fino a quando uno dei due è costretto a prendere da solo la più importante decisione della loro vita.

Su Italia1 alle 21.30 l’appuntamento è con “Le Iene show”.

Spazio all’attualità e alla politica su RaiTre, Rete4 e La7. Sulla terza rete della tv pubblica alle 21.20 ci sarà “#cartabianca“, condotto da Bianca Berlinguer; su Rete4 alle 21.25 “Fuori dal coro” condotto da Mario Giordano; e su La7 alle 21.15 “diMartedì“, condotto da Giovanni Floris.

Per chi preferisse vedere un film, su Rai4 alle 21.20 c’è “Pelham 1 2 3: Ostaggi in metropolitana”; su Rai5 alle 20.45 “The Captive – Scomparsa”; su Iris alle 21.10 “Il pistolero di Dio” e su Italia2 alle 21.10 “Benvenuti nella giungla”.

Da segnalare, infine, su La7D alle 21.30 la serie “Downton Abbey”; su La5 alle 21.10 la replica de “L’isola dei famosi” e su Mediaset Extra alle 20.25 “L’isola dei famosi – Extended edition”.

Questi sono i programmi previsti per stasera salvo variazioni dell’ultimo momento apportate dalle reti televisive.

Foto da Ufficio Stampa Rai