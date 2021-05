Il regista braidese Francesco Amato ha vinto il David di Donatello nella sezione giovani per il film 18 regali interpretato da Vittoria Puccini, Edoardo Leo, Marco Messeri e Benedetta Porcaroli dedicato per Elisa Girotto. L’articolo Francesco Amato ha vinto il David di Donatello nella sezione giovani per il film 18 regali proviene da Quotidiano Piemontese.Per il contenuto completo visitate il sito www.quotidianopiemontese.it