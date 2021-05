TERMOLI – In occasione della “Giornata Internazionale dell’Infermiere” in programma domani 12 maggio 2021, l’amministrazione comunale di Termoli conferirà una targa omaggio come attestato di stima e ringraziamento a tutta la categoria duramente impegnata negli ultimi mesi nella battaglia contro il Covid-19. Domani pomeriggio alle 16,30, nella sala consiliare del Municipio, il Sindaco Francesco Roberti e la Giunta Comunale incontreranno in rappresentanza della categoria la Dott.ssa Mariacristina Magnocavallo, presidente dell’Ordine degli Infermieri di Campobasso e Isernia e componente del Comitato Centrale della Federazione Nazionale Ordini e Professioni Infermieristiche.

