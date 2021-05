Quante volte abbiamo pensato “mollo tutto e parto per andare dall’altra parte del mondo”? Almeno una volta nella vita ci abbiamo pensato. Ma per farlo ci vogliono coraggio, curiosità, tempo e dedizione.

Enrico Botta, 35 anni, lo ha fatto nell’estate 2018 e ha passato 169 giorni attraversando l’intero sud America, partendo da Quito, in Ecuador, e arrivando fino a Ushuaia, in Argentina. Durante questo tragitto, di circa 15 mila chilometri, ha avuto la possibilità di scoprire una realtà ben diversa dalla “sua” val Seriana, con paesaggi mozzafiato ed esperienze che lo hanno aiutato a conoscere anche sè stesso. Il tutto con un budget estremamente limitato, 20 euro al giorno per fare tutto.

Ben 3 mila chilometri sono stati coperti affidandosi ad automobilisti disponibili a dargli uno strappo. Da questo viaggio è nato un libro che ha raccolto tutti gli appunti presi ad ogni tappa e che sono testimoni delle emozioni e delle esperienze vissute. Da oggi questo libro “Viaggia, Sogna, Vivi!” ha uno scopo in più: l’intero ricavato della vendita verrà devoluto ai City Angels Bergamo, i volontari con basco azzurro e giubba rossa che portano cibo e coperte ai senzatetto. Persone che nel loro tempo libero assistono coloro che intraprendono un altro tipo di viaggio: quello alla ricerca di una terra promessa e che, purtroppo, si ritrovano a sopravvivere in condizione di disagio ed emarginazione.

Il libro è acquistabile sia sul sito di Enrico Botta www.enrytraveller.com/ oppure contattando direttamente i City Angels alla mail bergamo@cityangels.it oppure mediante i canali social su Facebook e Instagram. Il modo migliore per conoscere il mondo? Leggere e viaggiare!