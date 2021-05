Da pochi giorni è stato presentato il progetto preliminare per il terzo lotto del centro piacentiniano a Bergamo, tra Piazza Matteotti e Palazzo Uffici.

Parte di una lunga promenade che partirà da via XX Settembre, completamente pedonalizzata. Addio, quindi, alle auto a cui sarà vietato il passaggio (ad eccezione dei residenti, delle attività di carico e scarico per i commercianti e dei clienti del parcheggio in via Borfuro) e, anche, la sosta.

Saranno, infatti, eliminati i parcheggi delle auto nella piazza antistante a Palazzo Frizzoni, mentre quelli dei motocicli saranno spostati davanti a Palazzo Uffici.

Una proposta non apprezzata dalla minoranza in consiglio comunale, partendo dal parlamentare e consigliere della Lega Alberto Ribolla che, subito dopo la presentazione del progetto, ha espresso la sua preoccupazione nei confronti del commercio di vicinato che subirà “un altro duro colpo, questa volta mortale, togliendo parcheggi in pieno centro senza immediate e adeguate soluzioni alternative”, si legge nel documento.

Alle preoccupazioni Ribolla, insieme alla consigliera leghista Luisa Pecce, aggiunge, ora, una serie di proposte alternative che verranno presentate anche tramite un ordine del giorno in consiglio comunale.

L’aspirazione a trasformare Bergamo in una città di respiro europeo passa anche da una nuova idea di mobilità. Questo sostengono consiglieri del Carroccio che criticano le scelte dell’amministrazione perché non offre immediate ed adeguate soluzioni alternative al blocco del traffico nel centro cittadino.

“Un centro felicemente pedonalizzato può essere attrattivo e addirittura di stimolo per la vitalità della città e del commercio se ricalca quanto ci insegnano tante realtà urbanistiche di ridenti città francesi, svizzere o tedesche. Parcheggi sotterranei in pieno centro sono la soluzione e non il problema perché non attirano maggior traffico ma offrono un servizio che impedisce il congestionamento e l’inquinamento – si legge nel testo presentato dai consiglieri – Si parla da anni di un parcheggio sotterraneo in Largo Belotti ma l’amministrazione è molto titubante e possibilista a fasi alterne (forse per paura di scatenare le reazioni degli ambientalisti contrari per principio ai parcheggi in centro?). Timidamente si pensa di realizzare in futuro un solo piano ipogeo dedicato ai lavoratori degli uffici pubblici. Siamo convinti che un multipiano sarebbe molto più logico e fruibile, oltre che più democratico, anche in vista di nuovi negozi di media dimensione come previsto dalla “variante 10”. La Lega invita l’Amministrazione a rompere gli indugi e a progettare e realizzare un’opera che, oltre che essere un ottimo affare, davvero potrebbe togliere le auto in superficie e dare nuovo respiro. Scontiamo, poi, anche il fatto che Palazzo Uffici non abbia un parcheggio dedicato. Riservare ai dipendenti parte degli stalli del parcheggio di via Borfuro, come sembra sia intenzione in un prossimo futuro, vuol dire togliere spazi ai cittadini che quotidianamente saturano l’impianto”.

L’invito è, quindi, di “pensare in grande e riflettere sul tema prima di partire con il terzo lotto di restylig del Centro Piacentiniano. Perché, quindi, non realizzare un parcheggio sotterraneo proprio davanti a Palazzo Uffici che tra l’altro permetterebbe di risolvere anche il problema degli stalli intorno al monumento di Vittorio Emanuele che neanche il progetto più innovativo riesce ad eliminare? Solo così si può parlare di pedonalizzazione del centro senza danneggiare il commercio cittadino, trasformando finalmente Bergamo in una città europea, dove mezzi pubblici, mobilità dolce, auto e pedoni coesistono, rendendo vivo il centro cittadino con i loro negozi, uffici, ristoranti e residenze”.