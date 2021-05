Pulga: «Ecco dove dovrebbe essere il Cagliari con quell’organico». Le dichiarazioni dell’ex tecnico rossoblù

L’ex allenatore del Cagliari, Ivo Pulga, ha presentato così il match tra i sardi e la Fiorentina ai microfoni di FirenzeViola.it

«Per me si tratta di una partita che ha tutti i presupposti di finire in parità. I rossoblù hanno fatto molto bene con Semplici. Ma l’organico non è da quella posizione… Sarà una corsa tra Benevento e Spezia, le due che erano salite appunto dalla B».

L’articolo Pulga: «Ecco dove dovrebbe essere il Cagliari con quell’organico» proviene da Cagliari News 24.