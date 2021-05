Un ragazzo di 13 anni è stato travolto da due cinghiali mentre andava a scuola in bicicletta da Marentino, dove abita, ad Andezeno, nel torinese. Il ragazzino è stato soccorso da un’auto di pasaggio e accompagnato in ospedale. Per lui 15 giorni di prognosi a causa di una serie di profonde abrasioni e per un … Leggi tutto L’articolo Ragazzo di 13 anni travolto in bici da 2 cinghiali…Per il contenuto completo visitate il sito www.quotidianopiemontese.it