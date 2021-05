La Juventus ha perso solo uno dei 15 precedenti di Serie A contro il Sassuolo (11V, 3N), nell'unica di queste partite in cui i bianconeri non hanno trovato la rete (1-0 neroverde nell'ottobre 2015). Il Sassuolo è rimasto imbattuto in due delle ultime tre gare di Serie A contro la Juventus (2N), tante volte quante in tutte le precedenti 12 sfide nella competizione contro i bianconeri (1V, 1N). La Juventus ha segnato almeno due reti in tutte le ultime nove sfide di campionato contro il Sassuolo: 28 reti dei bianconeri nel parziale, una media di 3.1 a incontro. L’unico successo del Sassuolo contro la Juventus in Serie A è arrivato al MapeiStadium: 1-0 nell’ottobre 2015 con gol di Nicol Source