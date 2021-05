Sei squadre per un posto e un ultimo verdetto da emetter. In Serie B ecco le sentenze finali della regular season: Empoli e la sorpresissima Salernitana in A, Monza, Lecce, Venezia, Cittadella, Chievo e Brescia ai playoff, la Spal ha fallito ed è un flop importante. Giù in quattro senza i playout, Pordenone salvo, in C Cosenza, Reggiana, Pescara e Virtus Entella. Ora resta l'ultimo passaggio, quello che consegnerà alla Serie A l'ultima squadra promossa. Difficile, anzi difficilissimo, sbilanciarsi in un pronostico. Il Monza ha speso un patrimonio ed è capace di tutto, il Lecce ha la rosa più forte, il Venezia è la sorpresa assoluta dell'attuale stagione, il Cittadella è una mina vagante che riesce sempre, in un modo o… Source