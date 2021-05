Per riportare i grandi eventi sportivi in Puglia dopo lo stop imposto dal Covid, il Consiglio regionale ha approvato una proposta di legge, primo firmatario Fabiano Amati (Pd), che impegna la Regione a contribuire all’organizzazione delle manifestazioni di respiro nazionale con uno stanziamento massimo di 100mila euro.

Per grandi eventi sportivi si intendono quelli che attribuiscono un titolo sportivo di livello extra regionale riconosciuto dalle federazioni di riferimento, ovvero nazionali e internazionali organizzate dal Coni, o ancora con numero di edizioni non inferiore a 20 e con un numero di partecipanti non inferiore a 300.

Il primo evento a poterne beneficare sarà la 35esima edizione della regata Brindisi Corfù. “Un’edizione importante – commenta Amati – perché segna la ripartenza dopo l’annullamento a causa del Covid dell’edizione 2021. Ringrazio i colleghi Piemontese, Vizzino e Caracciolo che hanno sottoscritto con me la proposta e l’intero Consiglio regionale che ha approvato”. “I grandi eventi sportivi possono servire, sia pur con cautela – conclude – a segnare il ritorno alla vita dopo mesi difficilissimi che speriamo di non dover rivivere. Naturalmente la norma approvata non riguarda solo la regata Brindisi-Corfù, ma tutti i grandi eventi sportivi”.

