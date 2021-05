La scuola di formazione professionale Enaip di Feltre organizza un Corso di formazione gratuito (150 ore) con tirocinio retribuito di 3 mesi per Tecnico della commercializzazione di prodotti alimentari. L’opportunità è rivolta a giovani NEET 18-29 anni non occupati della regione, in possesso di una qualifica professionale o diploma di istruzione superiore.

Le domande di pre-iscrizione complete della documentazione richiesta dovranno pervenire entro le ore 13.00 del 19/05/2021. Le selezioni si svolgeranno il giorno 20/05/2021 alle ore 9.00 presso Enaip Veneto I.S. SFP di Feltre – Via Borgo Ruga, 40 – 32032 Feltre (tel. 0439 300 237, referenti Monia Gaio e Paola Arnoffi) feltre@enaip.veneto.it o presso Enaip Veneto I.S. SFP di Noale – Via A. de Pol, 6 – 30033 Noale (VE). Il percorso formativo è destinato a n. 16 utenti, di cui 8 destinatari a Feltre e 8 destinatari a Noale.

DOCUMENTAZIONE RICHIESTA

 Curriculum Vitae in formato Europass

 Copia del documento di identità in vigore

 Copia del codice fiscale

 Patto di servizio Garanzia Giovani

 Attestato titolo di studio

 Permesso di soggiorno (se cittadini extracomunitari)

 Status occupazionale (ottenibile presso il Centro per

I ‘Impiego di competenza territoriale)

INDENNITA’

Il tirocinio prevede la corresponsione di una indennità di partecipazione non inferiore a 450,00 euro lordi mensili, riducibili a 350 euro lordi mensili,

qualora si preveda la corresponsione di buoni pasto o l’erogazione del servizio mensa. L’indennità di partecipazione sarà riconosciuta solo se il

destinatario avrà raggiunto la frequenza di almeno il 70% delle ore previste per ogni mese di tirocinio.

INFORMAZIONI E CONTATTI

Enaip Veneto I.S. SFP di FELTRE – Via Borgo Ruga, 40 – 32032 Feltre (BL)

rif: Paola Arnoffi – telefono: 0439 300237 paola.arnoffi@enaip.veneto.it

Enaip Veneto I.S. SFP di NOALE – Via A. de Pol, 6 – 30033 Noale (VE)

rif: Marco Piran – telefono: 041 440160 marco.piran@enaip.veneto.it

L’articolo Corso di formazione per tecnico dei prodotti alimentari all’Enaip di Feltre. Domande entro il 19 maggio proviene da Bellunopress – Dolomiti.