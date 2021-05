Per la prima volta dopo due mesi l’occupazione dei posti letto nelle Terapie intensive in Puglia scende sotto la soglia critica del 30% in Puglia: secondo il report di Agenas, l’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, si attesta al 29%.

Migliorata la situazione anche nei reparti di Malattie infettive e pneumologia, dove l’occupazione dei posti letto da parte di pazienti positivi al Covid è del 36%, quattro punti percentuali sotto rispetto al limite del 40% fissato dal ministero della Salute.

L’articolo Covid in Puglia, l’occupazione dei posti letto nelle Intensive è sotto la soglia critica: non accadeva da due mesi proviene da Telebari.