ISERNIA – “12 maggio 2021 – Giornata internazionale dell’infermiere. Che dire… Semplicemente grazie per il grande lavoro svolto da migliaia di persone in questo particolare e delicato momento storico. L’Italia per fortuna è anche e soprattutto questo!”.

E’ quanto afferma il sindaco di Roccamandolfi, Giacomo Lombardi (foto), in occasione della Giornata internazionale dell’infermiere che si celebra oggi, 12 maggio.

L’articolo Giornata internazionale dell’infermiere, Lombardi: “Grazie per il grande lavoro svolto” proviene da Molise News 24.