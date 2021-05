Ciro Immobile ha commentato la vittoria sul Parma, arrivata grazie a un suo gol negli attimi finali: le sue parole

Ciro Immobile è stato ancora una volta decisivo. Un suo gol ha consegnato la vittoria contro il Parma. Queste le sue parole, rilasciate ai microfoni di Sky Sport:

«Bisogna crescere mentalmente. Tecnicamente la squadra fa cose incredibili. Forse siamo tra le migliori in Italia. Ma se mancano le qualità mentali poi diventa un problema. La Lazio deve sempre lottare per la Champions, anche per una questione economica. Per fare quel salto in avanti. Serve essere sempre concentrati».

