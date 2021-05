Mercato professionisti in pillole, 12 maggio SERIE A Gattuso-Fiorentina 60% – L'offerta di Commisso è arrivata e adesso tocca a Ringhio rispondere. E pensare che il Napoli con l'organico al completo viaggia a mille all'ora. Ma il gelo con De Laurentiis è epocale SERIE B Tedino – Pordenone 40% – Sarebbe un ritorno dopo esperienze non felici con Teramo ed Entella. Il tecnico trevigiano è uno dei papabili per la panchina neroverde dopo la salvezza SERIE C Schenetti – Carpi 40% – E' il sogno per la prossima stagione del club emiliano. Per ora possibilità ridotte, più avanti chissà… Source