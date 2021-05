Nella giornata di domenica 9 maggio gli agenti della polizia locale di Moncalieri sono stati chiamati dai residenti di via Juglaris, in quanto una coppia sta facendo sesso distesi su un prato. Arrivati sul posto, gli agenti hanno trovato però solo la donna, di 46 anni, e non l’uomo, di 38 anni, che è scappato … Leggi tutto L’articolo Moncalieri, uomo e donna pizzicati a consumare…Per il contenuto completo visitate il sito www.quotidianopiemontese.it