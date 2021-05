Per la prima serata in tv, mercoledì 12 maggio su RaiUno alle 21.25 andrà in onda una nuova puntata di “Ulisse: il piacere della scoperta Il Gattopardo – Il romanzo della Sicilia”. Questa sera Alberto Angela presenta la puntata dedicata alla Sicilia del Gattopardo, un viaggio nei luoghi evocati dal romanzo di Giuseppe Tomasi di Lampedusa e dal capolavoro cinematografico di Luchino Visconti.

Su RaiTre alle 21.20 l’appuntamento è con “Chi l’ha visto?”, condotto da Federica Sciarelli.

Spazio all’attualità e alla politica su Rete4 alle 21.25 con “Zona bianca”, condotto da Giuseppe Brindisi.

Per chi preferisse vedere un film, su RaiDue alle 21.20 c’è “After”; su Italia1 alle 21.25 “John Wick – Capitolo 2”; su Canale5 alle 21.45 “Poveri ma ricchissimi”; su Rai4 alle 21.20 “Chi è senza colpa”; e su La5 alle 21.05 “Noi siamo infinito”; su Iris alle 21 “State of play”.

Spazio al balletto su Rai5 alle 20.50 con “Balletto – Don Chisciotte” di Ludwig Minkus, con la coreografia di Laurent Hilaire e Mikhail Baryshnikov. Tra gli interpreti principali Isaac Hernández e Iana Salenko. La direzione musicale è affidata al M° David Garforth.

Da segnalare, infine, su La7 alle 21.15 “Atlantide”; su La7D alle 21.30 la serie “I Tudors”; su Mediaset Extra alle 20.25 “L’isola dei famosi – Extended edition” e su Italia2 alle 21.10 “My hero academia”.

Questi sono i programmi previsti per stasera salvo variazioni dell’ultimo momento apportate dalle reti televisive.

Foto da Ufficio Stampa Mediaset