Quattro di sabato e cinque di martedì. Il Napoli non conosce festivi e feriali e in 3 giorni incarta poker e pokerissimo conquistando il piatto più ricco di questo inizio di maggio. Gli azzurri agitano la mano e stringono l'Udinese in una morsa di gol e spettacolo. Zielinski apre la serata rendendo merito ad un numero di Osimhen. Fabian Ruiz lucida il mancino per disegnare il suo tiro all'incrocio. Lozano è furbo e imprendibile come Speedy Gonzales, Di Lorenzo conferma il “vizietto” da attaccante e Lorenzo Insigne corona la serata con un destro al volo che chiude il sipario. Nove gol e 6 punti in 3 giorni. NAPOLI – UDINESE 5-1 NAPOLI: Meret, Di Lorenzo, Manolas, Rrahma Source