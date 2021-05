Il grido delle aquile rosanero si è fatto sentire in tutta la sua grandezza nel big match della diciassettesima giornata tra Palermo e Chieti, prima contro seconda del Girone D: il 6-1 di domenica ha messo ancora una volta in evidenza la forza della squadra allenata da Antonella Licciardi che, oltre ad aver messo fine all'imbattibilità delle neroverdi, ora vede più vicina la B con un vantaggio di cinque punti sulle inseguitrici a cinque giornate dal termine. Tutto è cominciato sotto i migliori auspici con la doppietta di Dragotto seguita dalla rete di Coco, la formazione abruzzese ha cercato di rimettersi in partita con l’unico gol firmato da Alice Ferrazza. Siciliane inarrestabili anche nel secondo tempo (Viscuso e doppietta di… Source