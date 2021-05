Una sessantina di tavoli per 250 posti all’aperto. Una ventina di ragazzi al lavoro: sette del quartiere e tutti under 25. C’è voluto un anno di attesa, ma venerdì 14 maggio (sperando nel meteo clemente) è prevista l’inaugurazione di Bombonera Social Pub, l’estivo di via Tommaso Grossi all’interno del nuovo centro sportivo al Villaggio degli Sposi.

A guidarlo saranno i ragazzi di Nutopia Srl, società che da anni gestisce lo spazio giovani Edoné di Redona, sorta di fratello maggiore dal quale trarre ispirazione. I lavori di allestimento del parco esterno sono in dirittura d’arrivo, tra tavoli in legno, lucine colorate e musica in filodiffusione.

“Dovevamo aprire nel marzo 2020, ma qualcosa più grande di noi ci ha travolto – non perde occasione di ricordare Francesco Tassielli, socio di Nutopia, riferendosi alla pandemia -. Ci siamo dovuti prima fermare, poi riorganizzare il servizio di asporto e consegna a domicilio”. Il locale, in realtà, aveva aperto una decina di giorni ad ottobre, ma poi ha dovuto subito chiudere al pubblico con l’arrivo della seconda ondata Covid.

Social, ma anche “Sport pub” (il nome Bombonera, mica a caso, è ispirato al leggendario stadio del Boca a Buenos Aires). “Vogliamo essere la casa di tutti gli sport, non solo dei grandi eventi sportivi che ci accompagnano durante la stagione – sottolinea Tassielli -, ma anche e soprattutto la casa di tutti quegli sport minori e di tutte le realtà associative sportive dilettantistiche del territorio”. “Un piccolo salotto dove le nostre realtà potranno raccontarsi – aggiunge Marco Bonomi, a sua volta socio di Nutopia – e avere la possibilità di presentarsi al pubblico”. A tal proposito è stato pensato uno spazio per la promozione di corsi, attività e campagne abbonamenti.

Il primo grande evento, però, sarà quello del 19 maggio: l’attesa finale di Coppa Italia tra Atalanta e Juventus. “Se il nuovo Dpcm consentirà il rientro a casa alle 23, avremo installato un led wall di 4 metri per gustare l’evento che tutta la città aspetta con ansia – fanno sapere i ragazzi di Nutopia -. Poi daremo il via agli Europei e al Giro d’Italia”.

Inoltre Your Best Trainer, fra le associazioni del consorzio (realtà nota in città anche per aver dato vita a Perform, il centro medico sportivo di via Furietti di cui è socio il Papu Gomez) organizzerà insieme all’Unione Sportiva del Villaggio degli Sposi diversi tornei sportivi durante l’estate.

“Il nostro desiderio ed il motivo per cui siamo qui, insieme a tutte le realtà coinvolte in questa rinascita del Centro Sportivo Villaggio degli Sposi, è quello di creare un vero polo dello sport a Bergamo – conclude Marco Bonomi -. Un luogo dove l’amante dello sport, sia il vero sportivo che il tifoso, si sentano a casa”. E per chi, oltre allo sport, ama anche la buona cucina, non mancheranno pizze in pala e burgers, da abbinare all’immancabile birra artigianale.