Il progetto UP TO YOU, promosso dall’Assessorato alla Cultura di Bergamo in collaborazione con il Comune di Scanzorosciate, Bergamo per i Giovani e Dominio Pubblico, presenta la prima edizione del Festival UP TO YOU, in programma dal 27 al 29 maggio a Bergamo e il 4 e 5 giugno 2021 a Scanzorosciate.

L’iniziativa è un originale percorso di formazione rivolto a giovani under 25, realizzato e condotto da “Qui e Ora Residenza Teatrale”, per vivere in modo nuovo il teatro, prendendosi cura di ogni aspetto dello spettacolo dal vivo: dalla selezione degli spettacoli, all’organizzazione degli eventi collaterali di un festival, dalla logistica alla promozione.

“Siamo alla seconda edizione di questo progetto che coinvolge un gruppo di ragazzi e ragazze nell’organizzazione di un festival di teatro contemporaneo under 25. Un’iniziativa che dà spazio alla creatività dei giovani, offrendo loro un percorso di formazione ad ampio raggio, dalle scelte artistiche alla logistica, dall’individuazione degli spazi più adatti alle strategie comunicative più convincenti, nel segno della condivisione e della partecipazione.- dichiara l’Assessora alla Cultura del Comune di Bergamo Nadia Ghisalberti – Il loro è uno sguardo nuovo, allenato dallo straordinario gruppo di Qui e Ora, il team che li ha guidati in questo percorso durante la pandemia, mesi fatti di ascolto, lavoro dietro le quinte, paziente passaggio di competenze, passione per tutto ciò che è teatro. Sono molto curiosa di vedere cosa hanno serbato per noi quest’anno, quali spettacoli hanno deciso di portare a Bergamo. Sono certa che sarà una bella sorpresa!”

I giovani coinvolti hanno selezionato due delle cinque proposte artistiche presenti nel cartellone del Festival, attraverso la visione di una rosa di 10 spettacoli di teatro contemporaneo di giovani compagnie e artisti e artiste under 35 del panorama nazionale, selezionati dalla rete RISONANZE, cui anche UP TO YOU fa parte. Inoltre, hanno organizzato una serie di eventi collaterali che vanno ad arricchire la proposta culturale della manifestazione.

“Come direzione artistica under 25 abbiamo avuto l’opportunità di selezionare due degli spettacoli che il pubblico potrà vedere durante il Festival. Due lavori che raccontano come noi giovani ci approcciamo alla vita adulta, che ci hanno fatto discutere molto tra noi e forse, proprio per questo, sono stati scelti, per rilanciare al pubblico la riflessione. È un up to you rivolto al pubblico” ha dichiarato Giorgia Di Giusto.

Ci saranno inoltre due critical mass con appuntamento al Lazzaretto, a Bergamo, per raggiungere insieme e senza inquinare i luoghi degli spettacoli fino a una serie di incontri con gli artisti coinvolti nel palinsesto e non solo. I Meetup del Festival sono, infatti, una preziosa occasione per aprire spazi di riflessione e scambio sul fare cultura oggi e sugli spazi culturali esistenti: un primo incontro con Pietro Angelini, attore e autore di “Un onesto e parziale discorso sopra i massimi sistemi”, e Simon Waldvogel, regista, e Federica Carra, assistente alla regia di “L’amore ist nicht une chose for everybody (Loving Kills)” di Collettivo Treppenwitz; un secondo incontro con alcune delle realtà della Rete Risonanze, ma anche un momento di confronto tra realtà culturali per “Storie di sopravvivenza culturale” dove si apre un dialogo sulle forme e modalità di far cultura messe in campo in questo periodo di pandemia