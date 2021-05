Un uomo è stato trovato morto nella tarda serata di ieri a Bari, in un casolare nelle campagne di via Fratelli De Filippo, non lontano dal palazzetto dello sport di Carbonara. Si tratta di un cittadino rumeno di 46 anni, deceduto dopo essere stato colpito alla testa da una spranga. Sul posto sono giunti i soccorritori del 118 che, accanto al cadavere, hanno trovato la moglie dell’uomo. La coppia, da tempo, viveva nel rudere in condizioni fatiscenti.

La donna, ferita in modo lieve al capo, ha raccontato ai medici di una cena in compagnia di altre persone, interrotta da una violenta lite. E che ad uccidere il marito, al termine di una colluttazione, sarebbe stato un amico della coppia di origini bulgare. Sull’episodio indagano i carabinieri.

