Cagliari Fiorentina highlights: rivedi le immagini del match della Sardegna Arena tra i rossoblù e i viola

Cagliari e Fiorentina non si fanno male ed escono dalla Sardegna Arena con un punto a testa. I rossoblù di Semplici rinviano l’appuntamento con la salvezza aritmetica ma vedono il traguardo sempre più vicino.

Poche, pochissime emozioni in un match avaro di occasioni. Per i sardi il mirino è già puntato sulla prossima partita in casa del Milan prima dell’ultima giornata col Genoa.

