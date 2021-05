Arriverà nella giornata di oggi la sentenza del Collegio di Garanzia del Coni sul caso Lazio Torino: ecco la situazione

Oggi è la giornata della da parte del Collegio di Garanzia del Coni sul caso Lazio Torino. Quello odierno sarà il terzo e ultimo grado di giudizio, che si riunirà a sezioni unite. A presiederlo sarà l’ex ministro degli Esteri Franco Frattini.

SITUAZIONE – L’udienza è prevista alle ore 14 e si terrà in una sala del Coni, con la presenza dei

due avvocati: Gentile per la Lazio e Chiacchio per il Torino. Tutto, come rivelato da La Repubblica, partirà dal ricorso biancoceleste per ottenere il 3-0 a tavolino. Infatti, secondo la società biancoceleste, il provvedimento Asl che ha impedito la trasferta granata era illegittimo, in quanto frutto di una comunicazione epistolare con il club granata. A questo si lega il fatto che la Corte sportiva d’appello aveva accusato il Torino di slealtà e furbizia. È anche un confronto tra giuristi, vista la presenza di Vaccarella dalla parte del club di Lotito e di Cassese con quello di Cairo.

L’articolo Caso Lazio Torino, oggi la sentenza del Collegio di Garanzia proviene da Lazio News 24.