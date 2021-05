“Convocazione urgente del Consiglio comunale ex art. 39 comma 2 del TUEL, in coerenza con l’art. 70 del Regolamento del Consiglio comunale, riguardante le opere in corso a Murgia Timone denominate Parco della storia dell’uomo, ovvero, i lavori per la realizzazione delle aree tematiche della Preistoria e della Civiltà rupestre”. Questo l’oggetto dell’unico punto iscritto all’ordine del giorno del consiglio comunale convocato dal Presidente Antonio Materdomini per oggi, con inizio alle ore 16.00, presso la sala Pasolini.Il punto era stato richiesto da 12 consiglieri comunali per discutere nella… Source