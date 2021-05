Ancora un record per Ciro Immobile: l’attaccante della Lazio ha realizzato almeno 20 gol per quattro stagioni

Un gol all’ultimo respiro e in quella che più volte è stata definita la zona Caicedo. Ciro Immobile regala ancora una volta tre punti alla Lazio. E la sua rete vale anche ai fini meramente statistici e numeri, segnando per lui l’ennesimo record.

NUMERI – Infatti, come sottolineato da La Repubblica, il bomber è arrivato a quota 25 gol in stagione. Il buon Ciro è l’unico giocatore ad averne segnati almeno 20 in ben quattro campionati diversi con la Lazio. Ennesimo traguardo importante e che fa capire quanto sia un giocatore a dir poco imprescindibile.

