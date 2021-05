Proseguono gli appuntamenti online di “Indovina chi viene a (s)cena”, il format ideato dal Teatro Pubblico Pugliese, in collaborazione con i Comuni soci del Consorzio, Pugliapromozione, Pugliesi nel mondo e Inchiostro di Puglia.

Protagonista nel prossimo appuntamento di domenica 16 maggio sarà il Teatro comunale Niccolò Piccinni di Bari, dove si svolgeranno due eventi in streaming: alle 19.30 si esibirà il Piccolo Teatro di Bari , mentre alle ore 21 toccherà a Carmela Vincenti e Gigi Carrino che con il loro talento intratterranno il pubblico da casa.

“In attesa di riprendere a frequentare il teatro dal vivo – commenta l’assessora alle Culture Ines Pierucci – e mentre prosegue il lavoro per la definizione della nuova stagione comunale di prosa che da settembre tornerà nel teatro comunale Piccinni, continuiamo a programmare eventi che solo un anno fa avremmo definitivo atipici e che nel corso dei lunghi mesi passati ci hanno consentito da un lato di sostenere attori e compagnie, dall’altro di tenere aperto il teatro e far lavorare le maestranze”.

La modalità di partecipazione per il pubblico è la stessa dello streaming: basta acquistare il proprio biglietto (gratuito) tramite il sito Teatro Pubblico Pugliese/indovina chi viene a scena dalla sezione on demand registrandosi sulla piattaforma Rebellive con la propria email per ricevere il codice da inserire per la visione dello spettacolo scelto.

