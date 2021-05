L'esterno dell'Inter Achraf Hakimi ha parlato al termine della vittoria ottenuta per 3-1 contro la Roma. Ecco un estratto delle sue dichiarazioni: “Sono troppo contento per la vittoria e per il lavoro che stiamo facendo, dobbiamo continuare così. Il mister ce lo dice sempre: deve piacerci vincere. Anche se abbiamo già vinto lo Scudetto continuiamo a fare quello che abbiamo fatto durante tutta la stagione, così dimostriamo sempre di più perché siamo i Campioni d'Italia”. Source