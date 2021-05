Continua la striscia casalinga della Lazio. Ecco tutti i numeri della squadra biancoceleste allo stadio Olimpico

Grazie alla vittoria ottenuta in extremis contro il Parma con il gol nel finale di Ciro Immobile, continua la striscia positiva tra le mura amiche della Lazio.

Infatti, come riportato da Lazio Page, salgono a 12 le vittorie consecutive in casa. E inoltre sono ben 21 le partite con gol segnato in casa per i biancocelesti. Di meglio hanno fatto solo l’Inter, arrivata quota 15, e il Bayern, primo a quota 22.

L’articolo Lazio, l’Olimpico è sempre più fortino: meglio solo Inter e Bayern proviene da Lazio News 24.