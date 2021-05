Telebari ha preparato per i propri telespettatori una grande sorpresa. Si chiama ‘Marameo’ ed è il nuovo format per bambini che andrà in onda a partire dal 17 maggio, ogni lunedì alle 15.30, sui canali 12 e 512 del digitale terrestre. Il protagonista indiscusso del programma è Meo: un simpatico pupazzo che i baresi più fortunati hanno già avuto il piacere di incrociare per le vie della città. “È alla ricerca della strada che porta agli studi di Telebari – assicura Filippo Ciaccia, conduttore e ideatore del programma – nei prossimi giorni lo aiuterò io a trovarla e lunedì saremo puntualissimi”.

Marameo, come suggerisce il dizionario, è “l’interiezione scherzosa di sfida che si pronuncia imitando il verso del gatto, poggiando il pollice della mano destra sulla punta del naso e chiudendo velocemente a pugno le dita tese”. Ciaccia però, istrionico 39enne originario di Altamura, in riferimento al programma sforna anche un’altra definizione niente male. “Marameo – dice – è la risposta pugliese ai Me contro Te”. Per i meno avvezzi all’uso del web: Luì e Sofì, coppia siciliana di youtuber, che con il loro canale da quasi 6 milioni di iscritti sono diventati un vero e proprio fenomeno italiano dell’intrattenimento destinato ai più piccoli.

“Il nostro format è dedicato a bambini e ragazzi dai 2 ai 14 anni – spiega Ciaccia -, ma al suo interno racchiude rubriche e gag che possono essere apprezzate anche dai genitori. RiciclArte, ad esempio, un laboratorio che strizza l’occhio all’ambiente e insegna a riutilizzare i rifiuti dando loro nuova vita. Ci occuperemo anche di cucina. Canzoneremo un po’ Barbara D’Urso con ‘Live, Non è Marameo’. Faremo viaggi nella preistoria alla scoperta del nostro Boscosauro. E balleremo con la Baby Dance e con la Tik Tok Room, uno spazio in cui mostreremo e insegneremo ai nostri telespettatori i passi di danza da fare per ballare tutti gli stacchetti musicali più in voga su Tik Tok”.

A scendere in campo in campo insieme a Ciaccia, quindi, una serie di personaggi. “In primis Meo, la nostra mascotte: pupazzo che rappresenta una pecora in stile hip-hop – spiega il conduttore del programma -. E poi l’infludancer Angy e il tiktoker Fil, la ricliartist Gianna e lo chef stellare En. La paleontologa Francesca e la sua collega Rosa. Una squadra assortita con cui non vediamo l’ora di catturare l’attenzione dei baresi”. Dieci puntate, per iniziare. Ogni lunedì, a partire dal 17 maggio, alle 15.30 su Telebari.

