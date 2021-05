Nella pausa del corso UEFA PRO, Rita Guarino, allenatore della Juventus Women, ha visitato il Museo del Calcio, soffermandosi nella sezione dedicata alla Nazionale femminile. Il Museo del Calcio, che ha riaperto al pubblico il 1° maggio scorso, si presenta in una “veste” rinnovata. Nuovi percorsi espositivi accompagnano i visitatori in un viaggio nella storia e nel presente. Nella pausa del corso UEFA PRO, Rita Guarino, allenatore della Juventus Women, neo campione di Italia, ha visitato il Museo del Calcio, soffermandosi, in particolare, nella sezione dedicata alla Nazionale femminile. I suoi occhi si sono posati sulla sua maglia, la n.18, che ha segnato l’esordio in Nazionale, la prima rete in azzurro nel primo Mondiale femminile della storia, disputato nel 1991 in… Source