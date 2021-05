Dopo la sconfitta interna con il Genoa ha parlato il mister del Bologna Sinisa Mihajlovic Ecco le sue parole al termine della partita: “Nel primo tempo abbiamo avuto almeno cinque o sei occasioni: era più difficile sbagliare che segnare, eppure le abbiamo sbagliate tutte, prendendo poi gol nell’unico tiro. Volevamo vincere e si è visto anche in campo, ma se non la butti dentro succede anche questo ed è giusto perderla. Ogni nostra partita sembra un copia e incolla: creiamo sempre tanto, facciamo fatica a segnare, ci manca il gol. Oggi ho puntato su Ravaglia: è ingiudicabile perché non ha dovuto fare una parata. Amey e Urbanski sono entrati benissimo, non hanno Source