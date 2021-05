Massimo Brambati ha commentato la questione degli stipendi Inter, ecco le sue parole per TMW Radio

L’ex calciatore Massimo Brambati è intervenuto sulle frequenze di TMW Radio, nel corso della trasmissione Maracanà, per commentare la gestione della questione stipendi Inter da parte di Zhang. Ecco le sue parole:

«Zhang non sta gestendo bene una big. Sparisce per sette mesi, cerca di vendere la società, senza successo, mentre la squadra si sta giocando obiettivi importanti. Torna e chiede alla squadra di tagliarsi lo stipendio. Se questo discorso lo avesse fatto Lotito mi sarei fidato, ma fatto da lui no. Così difficilmente Conte resterà».

