Interventi infrastrutturali di messa in sicurezza definitiva sulla linea Savona – San Giuseppe di Cairo –via Ferrania- necessari a seguito dei danni dovuti al maltempo dell’autunno 2019. Trenta persone delle ditte specializzate insieme al personale di Rete Ferroviaria Italiana saranno al lavoro per eseguire interventi di messa in sicurezza e consolidamento di tratti di linea … Leggi…Per il contenuto completo visitate il sito www.quotidianopiemontese.it