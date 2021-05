Il format ormai è conosciuto: alcune persone chiuse in una stanza devono provare ad uscirne risolvendo enigmi e rompicapo, tra adrenalina, divertimento e gioco di squadra.

Si chiamano “Escape Room” e già da qualche anno hanno preso piede anche in Italia e in provincia di Bergamo.

A giugno ne aprirà una nuova, a Costa Valle Imagna, con una storia molto particolare.

L’idea, infatti, è venuta nel settembre dello scorso a don Andrea Pedretti, il parroco del paese, che l’ha subito proposta ai giovani della comunità.

Un’iniziativa accolta subito con grande entusiasmo, che in poco tempo ha preso forma: individuato il luogo dopo poter realizzare le stanze, accanto alla pizzeria Il Posticino, ed elaborato il piano di lavoro, a gennaio il progetto è entrato nel vivo.

Tre le scenografie (e altrettante stanze a tema) pensate e montate dai giovani, che gestiranno direttamente la Escape Room: l’Old West, con il saloon; la Perla Nera, nave paurosa dei pirati; e la sala da pranzo del dottor Hannibal Lecter.

Con il nome di Game of Rooms, la nuova attività si pone già come una grande opportunità non solo per Costa Valle Imagna, ma anche per tutta la Valle e per i giovani del territorio: presto sarà disponibile anche un sito web, all’indirizzo www.gameofrooms.org, e poi sarà davvero tutto pronto.