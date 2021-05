La T2 sarà, presto, realtà. Esattamente nei primi mesi del 2026 con l’avvio del servizio. A metà 2023, invece, inizieranno i lavori.

É questo l’obiettivo dichiarato da Filippo Simonetti, presidente di TEB, per rilanciare il territorio anche da un punto di vista della mobilità.

Una promessa sempre più concreta dopo la firma della convenzione tra il Comune di Bergamo e il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti che formalizza la decisione da parte del Governo di finanziare il collegamento ferroviario da Bergamo fino a Villa d’Almè: la tramvia della Val Brembana, sorella di quella per la Val Seriana (la T1).

125milioni di euro è il finanziamento da parte del Governo che, sommati ai 40milioni dati da Regione Lombardia e ai 13milioni da parte degli enti locali (fondamentale è stato il contributo da parte del Consorzio BIM), portano alla realizzazione di un’opera da 178milioni che risulterà fondamentale per il trasporto urbano e provinciale bergamasco, da aggiungersi ai progetti relativi al nodo di Pontesecco.

“Si tratta di un atto formale approvato ieri in Giunta (13 maggio, ndr) e che verrà discusso in Consiglio comunale entro la fine del mese – ha spiegato il sindaco di Bergamo Giorgio Gori – ma fondamentale, perché sancisce la concreta realizzazione della Tramvia che da tempo doveva accompagnare quella per la Val Seriana”.

Un percorso che, come ha raccontato l’assessore alla mobilità del Comune di Bergamo Stefano Zenoni, dal 2016 accompagna la storia cittadina e che ora si concretizzerà dando vita ad un tracciato di 11.5 km con 17 fermate (“Se queste zone saranno riqualificate, possiamo anche pensare di aggiungere due fermate a Bergamo all’altezza della Reggiani e dell’ex Gres”, sottolinea Zenoni) che partirà dalla stazione del capoluogo e attraverserà il Parco dei Colli e i comuni di Ponteranica, Sorisole, Almè e Villa d’Almé. Arrivando a capolinea in 30 minuti.

Ma il sogno è quello di arrivare fino a San Pellegrino.

Anzi, Carlo Personeni, presidente del Consorzio BIM, ha un obiettivo ancora più grande: far arrivare la linea fino a San Giovanni Bianco, comune importante per le scuole e l’ospedale.

“Abbiamo finanziato 543mila euro per il progetto di fattibilità per il tragitto fino a San Giovanni Bianco”, sottolinea Personeni. Non solo: “290mila per allungare la T1 fino a Vertova e la medesima cifra per il collegamento dalla funivia di Selvino alla tramvia di Pradalunga/Albino”, spiega Personeni. Quest’ultimo progetto già nei piani di TEB, come dichiarato anche da Simonetti.