La situazione dice: Atalanta e Milan a 75 punti, Napoli a 73, Juventus a 72 e Lazio a 67, ma con una partita in meno.

È un finale incertissimo (e bellissimo) quello che attende la Serie A perchè se l’Inter è già campione e si può godere le restanti partite senza patemi, ci sono cinque squadre in piena lotta per aggiudicarsi gli altri tre posti che valgono la qualificazione in Champions League.

Tutte sono già certe della partecipazione a una coppa europea, ma per prestigio e introiti nessuno si vuole accontentare dell’Europa League.

L’Atalanta ha tra le mani il proprio destino e per l’aritmetica qualificazione dovrà raccogliere tre punti nelle prossime due sfide con Genoa e Milan: in caso contrario bisognerà guardare agli altri campi, con le inseguitrici però condannate a fare bottino pieno.

L’ideale, ovviamente, sarebbe vincere sabato alle 15 a Marassi, per archiviare l’obiettivo e concentrarsi esclusivamente sulla finale di Coppa Italia di mercoledì 19 maggio contro la Juventus, rendendo ininfluente l’ultima contro i rossoneri.

Se due o più squadre dovessero terminare la stagione a pari punti, per determinare la posizione finale conteranno, nell’ordine, punti e differenza reti negli scontri diretti, differenza reti e gol segnati.

Al momento i nerazzurri sono in vantaggio negli scontri diretti con Juventus e Lazio, mentre sono in svantaggio nei confronti del Napoli: col Milan si deve attendere il ritorno, ma lo 0-3 dell’andata mette quasi al sicuro Muriel e compagni.

Il calendario di chi, ad oggi, sarebbe in Europa League non è di certo semplice: la Juventus ha lo scoglio Inter, la Lazio il derby, il recupero col Torino che ancora non è salvo e un Sassuolo che potrebbe ancora centrare la qualificazione in Conference League (la terza coppa europea).

L’Atalanta è in Champions se…

Vince almeno una delle due partite con Genoa e Milan

Salendo a 78 punti, i nerazzurri diventerebbero irraggiungibili per la Juventus

Perde entrambe le partite con Genoa e Milan

Se l’Atalanta si fermasse a quota 75, potrebbe comunque qualificarsi se la Juventus non dovesse fare quattro o più punti con Inter e Bologna. Il pericolo, però, potrebbe a quel punto essere anche la Lazio: se i bianconeri non andassero oltre i 3 punti in due partite, occhio ai biancocelesti, che però dovrebbe vincere tutte e tre le sue sfide con Roma, Torino e Sassuolo.

Pareggia entrambe le partite

A 77 punti l’Atalanta sarebbe imprendibile per la Lazio, ma non per la Juventus che la scavalcherebbe con due vittorie.

Raccoglie un pareggio e una sconfitta

Con 76 punti l’Atalanta condannerebbe comunque la Juventus a vincere entrambi i suoi match. Niente da fare per la Lazio, anche con tre vittorie: a pari punti, infatti, in Champions andrebbe la squadra di Gian Piero Gasperini.