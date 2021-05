Irpiniatimes.it

Nei giorni scorsi avevo fortemente sollecitato i comuni aderenti a compiere gli adempimenti necessari per dare attuazione anche a Cervinara alla convenzione per la gestione associata delle funzioni e dei servizi di Polizia Locale.

Per questo, già ieri, si era tenuta la conferenza dei Sindaci.

Questa mattina, assieme all’ing.Fausto Pepe, al quale va il mio ringraziamento per quanto sin qui fatto quale responsabile del settore di Polizia municipale del Comunedi Cervinara, ho incontrato il Comandante Serafino Mauriello per una prima riunione operativa sulla organizzazione delle attività e dei servizi di Polizia locale. È stata l’occasione per fare anche il punto della situazione inerente alle attività da svolgere sul territorio comunale in sinergia con gli altri comuni. Si è convenuto che il Comandante Mauriello sarà operativo sul territorio dei comuni di Cervinara e San Martino v.c.nei giorni di mercoledì, giovedì e venerdì. Ogni giovedì, inoltre, sarà presente al Comune di Cervinara anche per ricevere i cittadini che ne faranno richiesta per ogni esigenza.

(Pagina Facebook Caterina Lengua)

L’articolo Attività e servizi della Polizia Municipale a Cervinara, il sindaco incontra il Comandante proviene da irpiniatimes.