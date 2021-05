È di due feriti lievi il bilancio di un incidente stradale avvenuto questa mattina sulla strada comunale che collega il comune di Staletti allo svincolo della SS106 di località Pietragrande.

La vettura coinvolta una Lancia Y che per cause in corso di accertamento ha perso il controllo finendo fuoristrada e ribaltandosi nella scarpata adiacente la carreggiata. A bordo della vettura due coniugi 80enni che fortunatamente hanno riportato lievi ferite e contusioni. Gli stessi sono stati affidati al personale sanitario del Suem118 per le cure del caso e successivo trasporto presso struttura ospedaliera per ulteriori controlli.

L’intervento dei vigili del fuoco del comando di Catanzaro distaccamento di Soverato, con supporto di autogrù proveniente dalla sede centrale, è valso alla messa in sicurezza del veicolo e del sito nonchè al recupero della vettura. Sul posto, anche, i carabinieri.