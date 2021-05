Una ricognizione presso i borghi alle porte della città di Matera per prendere atto e segnalare i principali disservizi, le attività di manutenzione ordinaria e, più in generale, lo stato di salute in cui versano i rioni rurali materani. Una visita che il consigliere comunale, capogruppo di Forza Italia Nicola Casino, ha effettuato negli scorsi giorni, volendo cosi ribadire il suo impegno verso la popolazione delle aree di campagna a ridosso del centro abitato.Sotto la lente di ingrandimento del consigliere azzurro, i borghi di Picciano, Timmari, Venusio e de La Martella. Rioni che si… Source