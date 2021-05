Ultimi 180 minuti per i verdetti definitivi della Serie A 2020-2021. Al momento le certezze sono lo scudetto dell'Inter e la retrocessione di Crotone e Parma, il resto teoricamente è tutto in ballo. Per la zona Champions League la lotta è senza esclusione di colpi. La Juventus, per esempio, anche vincendo le ultime due partite contro Inter e Bologna potrebbe non entrare fra le prime quattro. Perché Atalanta e Milan corrono e pure il Napoli non scherza. Sulla carta nel weekend l'impegno più complicato ce l'ha il Milan, semplicemente perché il Cagliari non è ancora salvo e non può regalare punti. Ma non sarà una passeggiata di salute neppure per il Napoli, che sarà di scena a Firenze e per l'Atalanta, che con il… Source